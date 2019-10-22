الربيعة يعرض جهود المملكة الإنسانية في إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - روما

استعرض المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أمس، في العاصمة الإيطالية روما، الجهود الإنسانية للمملكة، ممثلة بالمركز ودوره اللافت في خدمة المحتاجين ودعم الفقراء وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتجارية، وذلك خلال لقائه وكيل وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو.

وعرض ما يتم تقديمه للأشقاء اليمنيين داخل اليمن وخارجها في الصومال وجيبوتي والمملكة، وتنفيذه المشاريع النوعية، مثل مشروع «مسام» لنزع الألغام من الأراضي اليمنية، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين ومراكز الأطراف الصناعية، وبرنامج التطوع الخاص بالمركز، إضافة إلى المشاريع المنفذة لصالح اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.

وتطرق للتحديات التي تواجه العمل الإنساني وخصوصا في اليمن، مؤكدا أنها لم تشكل عائقا أمام المركز في إيصال مساعداته، إذ يدعم المركز المستشفيات التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.