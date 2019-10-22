الجيش اليمني يحبط تسلل الحوثيين في صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، حجة

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم أمس في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في منطقة الملاحيط بمحافظة صعدة شمال البلاد، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع محررة في جبلي «تويلق»، و»القمامة».

وأحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية التحالف محاولة التفاف وتسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الملاحيط بمحافظة صعدة. وأكد قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي في تصريح رسمي أن ميليشيات الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل «تويلق» في ميمنة الجبهة شمالا وجبل «القمامة» في الميسرة جنوبا، وقاموا بتعطيل كافة أجهزة الاتصالات والتشويش عليها. وأسفرت المعارك عن تكبيد الميليشيات الكثير من الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح. وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة «البروكية» على مشارف مركز مديرية الظاهر.

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من جهة أخرى ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح جهود التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن، وعبر عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.

وأشاد نائب الرئيس خلال اتصال هاتفي بقائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج للاطلاع على سير العمليات العسكرية بالمحافظة بالانتصارات الميدانية التي حققها أبطال الجيش في الجبهة الشرقية، وما يسطرونه من ملاحم خالدة وثبات أسطوري في جبهات المحافظة. وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود واستكمال المهام العسكرية، ما من شأنه رفع المعاناة عن أبناء تعز الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والصمود والوقوف باستبسال إلى جانب مؤسسات الدولة وأمن واستقرار المحافظة.

مشاهدات يمنية