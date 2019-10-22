وزير جزائري: أياد فاسدة تغذي الانقسام السياسي في البلاد

أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أن "أياد ملطخة بالمال الفاسد تغذي الانقسام السياسي في الشارع من أجل إطالة عمر الازمة السياسية"، مشيراً إلى أنه "منذ أشهر هناك استمرار لشنآن بغض بين أبناء الوطن الواحد، تغذيه أياد ملطخة بالمال الفاسد، من مصلحتها استمرار الوضع الحالي تحقيقا لمآربها الضيقة".
واعتبر أن "حل هذه الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول المقبل"، مشيراً إلى أنه "في هذا الإطار تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة طوق النجاة".
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