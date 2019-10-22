"قوات سوريا الديمقراطية": مقتل 11 عنصرا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت ​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" عن "مقتل 11 عنصرا من صفوفها وجرح العشرات، كحصيلة للعمليات القتالية خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مشيرةً إلى ان "​القوات التركية​ شن عددا من الهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع مقاتليها، في خرق لاتفاق وقف ​إطلاق النار​".

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