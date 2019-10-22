بومبيو: ترامب استخدم أسلوب الحب القاس لتفادي مواجهة مباشرة مع تركيا

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ استخدم أسلوب الحب القاس لتفادي مواجهة مباشرة مع ​تركيا​، حليفة للولايات المتحدة في ​الناتو​، على خلفية التطورات ب​سوريا​"، مشيراً إلى أن "تركيا لديها مباعث قلق أمنية مشروعة" ​شمال شرق سوريا​"، مبينا أن "​الولايات المتحدة​ صنفت بالحقيقة ​حزب العمال الكردستاني​ إرهابيا منذ وقت طويل جدا".

ولفت إلى "إننا نأخذ مباعث القلق هذه على محمل الجد، ولهذا السبب كنا نعمل، نحن في ​وزارة الخارجية​ مع زملائنا في ​وزارة الدفاع​، على إقامة منطقة آمنة في هذه الأراضي وترامب حذر تركيا من التدخل، لكنهم قاموا بالتوغل"، مشيراً إلى أن "المهلة الممتدة 120 ساعة، التي تم منحها للمقاتلين ​الأكراد​ للانسحاب من شمال شرق سوريا شريطة وقف عملية "نبع السلام" التركية، على وشك الانقضاء".

وشدد على أنه "تم بالتأكيد تحقيق تقدم معين"، مشيراً إلى ان "هذه القصة معقدة، ومدى نجاح هذه الجهود يجب تحديده لاحقا، إلا أننا الآن في وضع أفضل"، موضحاً أنه "تكمن الحقيقة في أن الرئيس ترامب كان مستعدا لتكبيد تركيا خسائر وحتى زيادتها لاحقا حال مواصلة الأتراك غزوهم ولذا استخدم القوة الاقتصادية لأمريكا لتجنب مواجهة مباشرة مع حليف لنا في الناتو".