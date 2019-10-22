أوقطاي: تركيا تعلم جيدا كيف يتم سحق رؤوس الإرهابيين عند الحاجة

لفت نائب الرئيس التركي، ​فؤاد أوقطاي​ إلى ان "​تركيا​ تعلم جيدا كيف يتم سحق رؤوس ​الإرهاب​يين عند الحاجة، وهو ما تقوم به الآن"، مشيراً إلى "إننا نعلم جيدا ماذا تعني ​الدولة​ وردة فعل الدولة، كما نعلم جيدا كيف يتم سحق رؤوس الإرهاب والإرهابيين عند الضرورة، وحيثما يلزم، وكما هو مطلوب، وهذا ما نقوم به الآن".

وأشار إلى "إنهم طلبوا منا مهلة 120 ساعة، قلنا لهم تفضلوا، وعند الساعة 22.00 اليوم ينتهي وقت المهلة، إذا تم الوفاء بالتعهدات التي قطعت بموجب الاتفاق، تكون عملية نبع ​السلام​ بلغت أهدافها، وإذا لم يتم الوفاء، سنستأنف العملية من النقطة التي توقفت وبعزيمة أكبر، لقد أعلنا هذا للعالم كله"، لافتاً إلى أن "تركيا تعرف جيدا من يقف خلف التنظيمات الإرهابية، ومن يرغب بتأسيس دولة إرهابية في ​سوريا​ كما تعرف الجهات التي ترغب بإسكات صوت الدول الداعمة لتركيا".

وأوضح أن "الذين خرجوا للشوارع من أجل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الملطخ أيديه بالدماء لا يعلمون شيئا عن القتلى والأسرى في ​فلسطين​"، مشيراً إلى أن "الذين يحاولون فرض حصار على تركيا بسبب عملية نبع السلام، يتخذون وضعية الصم والبكم إزاء مقتل ​الأطفال​ والنساء الفلسطينين".