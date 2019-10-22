شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. عبد العال: لم نغير اسم جامعة زويل أو حذف اسم العالم الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: وزير الإسكان للبرلمان: مشكلة الصرف سببها عدم وجود اهتمام سابق بتجديد الشبكات رئيس البرلمان: صلبى كجبال أسوان ولن أسمح لأحد أن يملى على كيفية إدارة الجلسات وزير الإسكان: 40 مشروعا لتوفير 1.3 مليون متر مكعب مياه بقيمة 5.5 مليار رئيس البرلمان: لم نغير اسم جامعة زويل أو حذف اسم العالم الجليل منها صور.. رئيس البرلمان: "مساعدون فى الحكومة يمثلون الدولة العميقة.. وبيخوفوا الوزراء" صور.. رئيس البرلمان: الصعيد سقط من أولويات الحكومة.. وتكلمت كثيراً دون جدوى Advertisements عبد العال: نواجه مشاكل موروثة لأنظمة غرقت فى الإهمال والفساد وهربت ثروات كثيرة الحكومة تستجيب لطلب إحاطة بعد تقديمه لـ"التعليم البرلمان" بـ24 ساعة وزير الإسكان: ننسق مع "التنظيم والإدارة" لتوفير درجات للعمالة اليومية وزير الإسكان: الانتهاء من 54 محطة معالجة مياه ثلاثية وثنائية بصعيد مصر آخر 2019

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