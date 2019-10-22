شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: نواجه مشاكل موروثة لأنظمة غرقت فى الإهمال والفساد وهربت ثروات كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيتابع تنفيذ تعهدات الحكومة ووزير الإسكان بحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أن كافة المشكلات التى طرحها النواب هى إرث قديم منذ أكثر من 50 عاما، قائلا "يجب ألا ننسى أن هذه المشاكل منذ 50 عام والنظام الحالى ورثها".

وتابع عبد العال: "حجم الإنجاز فى الـ5 سنوات الماضية، وأقول ذلك بقلب مطمأن، يفوق بكثير ما تم خلال 50 سنة مضت، هناك مشاكل موروثة من أنظمة كانت غارقة فى الإهمال والفساد ونحاول إصلاح هذه التركة، هذه الأنظمة هربوا الكثير من الثروات".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "ما تم خلال الـ5 سنوات الأخيرة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويجب وضع هذا فى الاعتبار والمشاكل مش هتتحل فى يوم وليلة، هناك مجهود، نعم ليس على قدر الطموح ونحتاج إلى خطى أكثر سرعة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.