شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لنائب شبرا: "أنت تلميذى ولا يمكن أن أخطئ فى حق نائب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب إيهاب الطماوى عضو المجلس عن دائرة شبرا وروض الفرج، ما ذكرته وسائل الاعلام بأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد وبخه فى الجلسة العامة، موجههًا حديثه لرئيس البرلمان فى الجلسة: "هل ذنبى أننى أدافع عن حقوق أبناء دائرتى، أنا أعرف جيدًا مفهوم الحفاظ على مؤسسات الدولة، ولكننى أمثل دائرتى".

Advertisements

وبدوره عقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "أنا لم أوبخك أبدًا يا إيهاب، عرفتك منذ 4 سنوات، أنت ابنى العزيز، وكل الشباب أبنائى، لا يمكن أن أخطئ فى حق نائب حتى لو أخطأ فيا لآخر يوم لى فى هذا المجلس، انت فى قلبى وعينى يا إيهاب".

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى كلمته للنواب: "فاضل 36 جلسة، يارب يمروا على خير".