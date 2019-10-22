شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لنائب شبرا: "أنت تلميذى ولا يمكن أن أخطئ فى حق نائب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب إيهاب الطماوى عضو المجلس عن دائرة شبرا وروض الفرج، ما ذكرته وسائل الاعلام بأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد وبخه فى الجلسة العامة، موجههًا حديثه لرئيس البرلمان فى الجلسة: "هل ذنبى أننى أدافع عن حقوق أبناء دائرتى، أنا أعرف جيدًا مفهوم الحفاظ على مؤسسات الدولة، ولكننى أمثل دائرتى".
وبدوره عقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "أنا لم أوبخك أبدًا يا إيهاب، عرفتك منذ 4 سنوات، أنت ابنى العزيز، وكل الشباب أبنائى، لا يمكن أن أخطئ فى حق نائب حتى لو أخطأ فيا لآخر يوم لى فى هذا المجلس، انت فى قلبى وعينى يا إيهاب".
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى كلمته للنواب: "فاضل 36 جلسة، يارب يمروا على خير".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان لنائب شبرا: "أنت تلميذى ولا يمكن أن أخطئ فى حق نائب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.