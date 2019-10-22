شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "يدى التى كتبت الدستور لا يمكن تطاوعنى أخالفه نصاً أو روحاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه لا يمكن أن يخالف نصوص الدستور تحت أى ظرف من الظروف، مضيفاً: "كتبنا الدستور فى ظروف دقيقة جداً، حينئذ كان حظر تجوال، وسهرنا لمنتصف الليل نكتبه باحترافية بعيداً عن الانحراف".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن اليد التى كتبت الدستور لا يمكن على الإطلاق أن تطاوعنى فى مخالفته لا نصاً ولا روحاً، مشدداً أنه دائماً ما يحرص على الالتزام بكل حرف من حروفه.

وتابع فى كلمته للنواب: "لا يمكن يكون ضمن أجندتى أن أوبخ نائب، ولم يصدر منى أى لفظ خارج طول فترة عملى بالمجلس، ولن يصدر منى ذلك على الإطلاق".





























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