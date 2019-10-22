شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب رافضا مقاطعة حديث وزير الإسكان: "مينفعش كل ما يقول كلمتين نقاطعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم مقاطعة وزير الإسكان والمرافق العامة أثناء حديثة خلال الجلسة العامة للرد على طلبات الإحاطة، قائلاً: "لا يمكن للنواب كلما قال الوزير كلمتين يتم مقاطعته".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وقال عبد العال، موجهاً حديثة إلى النواب، خلال محاولات بعض البرلمانيين الحديث أثناء رد وزير الإسكان والمرافق العامة،: "مينفعش كده، لا داعى بقى لما يحدث وأنهى الجلسة".

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.





























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