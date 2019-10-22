شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تستنكر تغيب ممثل وزارة التخطيط عن اجتماعها.. وتؤجل المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد، استعرضت خلاله نتائج الزيارة الميدانية ألتى قامت بها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019، استياء من عدم حضور مسئول مختص من وزارة التخطيط.

وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن عدم حضور مسئول مختص أو ما ينوب عنه يعكس عدم اهتمام من جانب الوزارة، مطالبة بضرورة حضور الوزير وأن يكون لديه بيانات ومعلومات تفيد النواب، وتم تأجيل كل ما يخص مواضيع التخطيط الواردة بتقرير اللجنة.

ونوه النائب محمد بدوى دسوقى، إلى عدم وجود معامل فى المنافذ، مؤكداً على ضرورة وجود معمل مع كل منفذ تابع لميناء، مطالباً بإغلاق المنافذ التى لا يوجد بها معمل، مطالباً بعمل طريق جديد من السلوم البرى بدلا من الطريق الحالى الذى يشكل خطورة على سلامة الشاحنات.