إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، برئاسة مجدي خاطر، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في عدد من أنحاء المركز، أسفرت عن إزالة حالة تعدي على أرض زراعية، واستكمال بناء مخالف خارج الحيز بقرية البساتين على مساحة 100 متر، وجرت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نجحت الوحدة المحلية للمركز في إزالة حالة بناء مخالف دون ترخيص بقرية العطوي، داخل الحيز العمراني، بعمل خرسانة، وجرت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية.