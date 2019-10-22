محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، برئاسة مجدي خاطر، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في عدد من أنحاء المركز، أسفرت عن إزالة حالة تعدي على أرض زراعية، واستكمال بناء مخالف خارج الحيز بقرية البساتين على مساحة 100 متر، وجرت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما نجحت الوحدة المحلية للمركز في إزالة حالة بناء مخالف دون ترخيص بقرية العطوي، داخل الحيز العمراني، بعمل خرسانة، وجرت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.