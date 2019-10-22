ألمانيا / حزب الخضر يعتزم إستدعاء مؤسّس حركة "بيجيدا" للشهادة أمام لجنة التونسي أنيس...

وكالات- يعتزم حزب الخضر الألماني إستدعاء لوتس باخمان، مؤسس حركة بيجيدا "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" للإدلاء بشهادته أمام اللجنة التي شكلها البرلمان الألماني للتحقيق بشأن أنيس العمري الذي نفذ عملية دهس واسعة في برلين أودت بحياة 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين، أثناء احتفالات أعياد الميلاد عام 2016

وكان مؤسس هذه الحركة المعادية للإسلام والأجانب قد أكد في تغريدة له بعد بضعة ساعات من وقوع عملية الدهس المتعمد أن لديه "معلومات داخلية" من قيادة شرطة برلين مفادها بأن منفذ عملية الدهس "مسلم تونسي".

وبالفعل تبين أن منفذ العملية تونسي.

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ثم قال باخمان فيما بعد أنه ليس لديه مصدر.

وفي تصريح لمجلة "شبيجل" الألمانية، قالت متحدثة الشؤون الداخلية بحزب الخضر، إرينه ميهاليتش: "نريد أن نعرف كيف كان من الممكن أن يعرف السيد باخمان في هذا الوقت المبكر، وبالتحديد في نفس ليلة الجريمة، أن منفذ عملية الدهس تونسي".

ورغم أن هناك تحفظات لدى أعضاء بالحزب المسيحي الاجتماعي وأعضاء بالحزب الاشتراكي الديمقراطي داخل اللجنة، على استدعاء باخمان أمام اللجنة، وفقا لتقرير مجلة شبيجل، إلا أنه جرت العادة أن يتم اتخاذ قرار استدعاء الشهود بالتوافق بين أعضاء اللجنة.