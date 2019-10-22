سقوط قتلى من مليشيا الحوثى بنيران الجيش اليمني في حجة

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الجيش اليمني في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) أن قتلى المليشيا الحوثية سقطوا أثناء محاولة تسلل إلى مواقع الجيش في قرية

الشبكة التابعة لعزلة بني حسن بمحافظة حجة.



وقد تكبدت مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، خلال محاولات تسللها التي نفذتها في الأيام الماضية شمالي المحافظة ذاتها.