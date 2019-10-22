حزب الشعب النمساوي يعيد ترشيح فولفانج سوبوتكا رئيسا للبرلمان لدورة جديدة

قام حزب الشعب أكبر الأحزاب النمساوية والفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة – بترشيح فولفانج سوبوتكا مرة ثانية ليكون رئيسا للمجلس الوطني "البرلمان" .
وقالت مصادر في حزب الشعب اليوم الثلاثاء إن النواب الجدد للحزب فى البرلمان وعددهم 71 عضوا اختاروا بالاجماع سباستيان كورتس رئيس الحزبرئيسا للكتلة البرلمانية واوجست فوجينجر نائبا له كما تم انتخاب سبعة نواب أخرين كهيئة ادارية للكتلة البرلمانية.
فى البلاد وركز فى مباحثاته على فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر والمرشح ليكون الشريك الثاني فى الحكومة التى من المنتظر الانتهاء من تشكيلها قبل عطلة عيد الميلاد .
يذكر أن سباستيان كورتس هو رئيس الحكومة المكلف وقد بدأ قبل أيام مشاورات مع بقية الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة
ومن المعروف أن مفاوضات كورتس مع حزبي الاشتراكي والحرية كشفت عن تباعد فى مواقف الاحزاب الثلاثة مما يصعب معه التعاون فى الائتلاف الحكومي المقبل وان كانت المشاورات الحزبية لازالت مستمرة.
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