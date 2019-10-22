لودريان: لا مبرر لتمديد موعد "بريكست" إلى ما بعد شهر أكتوبر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا ترى مبررا لتمديد الموعد الأقصى لمغادرة بريطانيا صفوف الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر.
وقال لودريان في كلمة أمام البرلمان،اليوم الثلاثاء: "في هذه المرحلة نعتقد أن لا مبرر لأي تمديد جديد".
ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي قرار بعد تلقيه، السبت الماضي، رسالةمن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، طلب فيها (تحت ضغط من البرلمانيين)، إرجاء "بريكست" لمدة ثلاث أشهر إضافية.
ويرتبط قرار بروكسل، وإلى درجة كبيرة، بمصير مشروع القانون بشأن الصفقة بين لندن والاتحاد، والمقدم من قبل جونسون للبرلمان البريطاني الذي لم يصادق عليه بعد.
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