قوات سوريا الديمقراطية تخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

أكد مسئول أمريكي على أن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن.
وأضاف المسئول - الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء- : "أن قائد (قوات سوريا الديمقراطية)مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
من جهتها.. أكدت قوات سوريا الديمقراطية التزامها الكامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها.
قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية، الممتدة من رأس العين شرقاً حتى تل أبيض غرباً".
وبدوره.. قال القيادي الكردي ريدور خليل:"لقد
وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أعلن، في وقت سابق، أنه من المبكر جدًا معرفة ما إذا كان الاتفاق لإنهاء الهجوم التركي في سوريا سينجح، وذلك قبل انتهاء المهلة النهائية التي حددتها أنقرة لانسحاب المقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية.
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