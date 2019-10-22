"قسد" تبلغ واشنطن أنها غادرت المنطقة الآمنة في سوريا

قال مسؤول أميركي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن.

وأكد المسؤول، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن قائد "قوات سوريا الديموقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في رسالة سحب "جميع قوات وحدات حماية الشعب" من المنطقة.

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وكانت قوات سوريا الديمقراطية أكدت، في وقت سابق اليوم، التزامها الكامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها، تطبيقاً لاتفاق أبرمته واشنطن مع أنقرة.

وقال القيادي ريدور خليل "لقد قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية، الممتدة من رأس العين شرقاً حتى تل أبيض غرباً".