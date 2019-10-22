بومبيو: من المبكر تأكيد نجاح الاتفاق في إنهاء عدوان تركيا على سوريا

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، تأكيد نجاح الاتفاق لإنهاء العدوان التركي في سوريا.

وقبل انتهاء المهلة النهائية التي حددها الاتفاق الأميركي-التركي لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية، قال بومبيو إنه من المبكر جدا معرفة ما إذا كان الاتفاق قد نجح في تحقيق أهدافه.

وصرح بومبيو، في كلمة في مؤسسة "هيريتيج" في العاصمة واشنطن قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية للاتفاق "لقد تم إحراز بعض التقدم".

إلا أنه أضاف "إنها مسألة معقدة بالتأكيد. نجاح النتائج هناك ليس مؤكدا بشكل كامل".

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وشنت تركيا عدوانا على مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، حليف واشنطن في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوات الأميركية من المنطقة في خطوة اعتبرت "ضوءا اخضر" لبدء الهجوم.

وفي مواجهة الانتقادات العنيفة التي تعرض لها، فرض ترامب عقوبات على تركيا وأرسل بومبيو ونائبه مايك بنس إلى أنقرة حيث توصلا إلى اتفاق الخميس تنسحب بموجبه القوات الكردية من "المنطقة الآمنة" خلال خمسة أيام.

وقال بومبيو "نعتقد أننا الآن في مكان أفضل" من ذلك الذي سبق الاتفاق.

واستشهد بومبيو بقول ترامب إن الولايات المتحدة كان يجب أن تظهر بعض "المحبة القاسية" تجاه تركيا.