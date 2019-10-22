عواصف رعدية وفيضانات شمال إيطاليا

قضى سائق سيارة أجرة غرقاً في إيطاليا جراء عواصف رعدية تسببت بفيضانات ودمرت جسراً في شمال البلاد، كما قالت فرق الإطفاء، اليوم الثلاثاء.

وجرفت الفيضانات سيارة الأجرة في مدينة كابرياتا دوربا في الموقع الذي انهار فيه جسر.

ونجح راكب في الخروج من السيارة ونجا بعدما تمسك بشجرة بحسب الإعلام الإيطالي.

وتم إجلاء حوالي مئة شخص من منازلهم، أمس الاثنين، في ليغوريا، فيما أحصى الإطفائيون 900 عملية إغاثة بين جنوى وميلانو حيث ضربت فيضانات الطرقات وشبكة السكك الحديد وعلقت حركة السير.

وأعلنت جمعية "كولديريتي" الزراعية الإيطالية، أن مستوى نهر "البو" الذي يعبر إيطاليا من الغرب إلى الشرق ويستخدم سهله للزارعة وتربية المواشي ارتفع بواقع 3,5 أمتار خلال 24 ساعة.

Advertisements

اقرأ أيضاً... إيطاليا تعثر على قارب مهاجرين غارق على متنه 12 جثة

وأضافت الجمعية أن إيطاليا "جراء التقلبات المناخية" تشهد "أكثر من ثلاث عواصف يومياً منذ بداية فصل الخريف مصحوبة بفيضانات ورياح عاتية وبرد مع وتيرة أعلى بـ 18% من الفترة نفسها من العام الماضي".

وطاول سوء الأحوال الجوية "المناطق الأكثر هشاشة" في إيطاليا مثل كبيمونتي وليغوريا.

وما يزيد من هذه الظاهرة "هو أعمال البناء والتخلي عن الأراضي الزراعية التي أدت إلى فقدان 28% من هذه المساحات خلال 25 عاماً" مع تراجع مساحة الأراضي القابلة للاستخدام إلى 12,8 مليون هكتار، بحسب جمعية "كولديريتي".