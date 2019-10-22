ترامب: محاولة عزلي تشبه عمليات «الإعدام خارج القانون»

شبّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، التحقيق بهدف عزله بـ«الإعدام خارج إطار القانون».

وكان ترامب واجه انتقادات فورية على تغريدة، قال فيها إن التحقيق لعزله ليس عادلاً ويجرده من حقوقه القانونية. وكتب على تويتر «على جميع الجمهوريين أن يتذكروا أن ما يشهدونه هنا إعدام خارج القانون، ولكننا سننتصر».

وذكرت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون، إنها تشعر بـ«الاشمئزاز من استخدام ترامب السيئ لهذه العبارة اليوم».

وقالت إن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأميركيين الأفارقة.

وأضافت أن هذه الإعدامات «كانت جرائم ضد الإنسانية وجزءا بشعا من تاريخ العنف العنصري في البلاد».

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وصرح مرشح الرئاسة الديمقراطية جوليان كاسترو «من المخجل تماما استخدام هذه الكلمة لوصف محاسبته على أفعاله».

وييحقق الديمقراطيون الذين يهيمنون على مجلس النواب، مع ترامب بسبب اتهامه باستغلال منصبه.

ويعوّل ترامب على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح عزله.