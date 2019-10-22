إقالة قادة أمنيين وعسكريين في العراق بعد مقتل 157 محتجاً

بلغت حصيلة قتلى أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية شهده العراق قبل أسبوعين 157 قتيلاً، غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد تقرير رسمي نشر الثلاثاء.

وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب 70 في المائة من القتلى قضوا بالرصاص الحي "في الرأس والصدر"، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.

اقرأ أيضاً... صور.. تصاعد وتيرة احتجاجات العراق