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خادم الحرمين يبحث مع وزير الدفاع الأميركي القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودـ في مكتبه اليوم، معالي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وعقد الملك سلمان اجتماعاً مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الذي يزور حالياً، ناقشا خلاله "عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن الملك سلمان استعرض مع وزير الدفاع الأميركي" علاقات الصداقة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

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كما بحث الجانبان السعودي والأميركي "عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها". وكان وزير الدفاع الأميركي وصل إلى الرياض أمس الإثنين.

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