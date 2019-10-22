يونكر: الاتحاد الأوروبي "فعل ما بوسعه" لضمان "بريكست" منظم

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي "فعل كل ما بوسعه" لضمان خروج بريطانيا في شكل منظم من الاتحاد، إلا أنه قال إن الاتحاد سينتظر موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الجديد قبل المصادقة عليه.
وأعرب يونكر عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد في 31 أكتوبر، وقال "على الأقل نستطيع أن نقول إننا فعلنا كل ما بوسعنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظماً".
وأضاف "علينا الآن أن نراقب ما سيحدث في ويستمنسر (البرلمان البريطاني) من كثب. ليس من الممكن وليس من المتخيل أن يصادق البرلمان (الأوروبي) على اتفاق بريكست قبل أن يصادق عليه ويستمنستر".
ويسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جاهداً لضمان خروج بلاده من الاتحاد بشكل يقطع العديد من الروابط الاقتصادية والسياسية مع أوروبا بعد 46 عاماً من العضوية.
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وصوت البرلمان البريطاني السبت على تمديد جديد لموعد بريكست أثناء مناقشته الاتفاق الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
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