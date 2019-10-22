كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تكشف عن الحد الأدنى لسعر التبغ 1 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت هيئة الضرائب الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة جميع الشركات المسجلة لضريبة المكوس إلى الالتزام بالحد الأدنى للسعر الذي حددته لمنتجات التبغ.

قالت الهيئة إنه لا يمكن تحديد السعر بأقل من 40 فلسًا للسيارة الواحدة ، بينما تم تحديد الحد الأدنى لسعر تبغ الشيشة، المعروف باللغة العربية باسم "معسل"، بـ 10 فلس للجرام.

كما وضحت اتفاقية التجارة الحرة في بيان صدر يوم الثلاثاء إن فرض حد أدنى للسعر سيحمي المستهلكين ويمنع التلاعب بالأسعار لغرض التهرب الضريبي.

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كما تم تحديد الحد الأدنى للسعر القياسي لحزمة 20 سيجارة عند 8 دراهم و 25 درهماً لكل 250 غرام من تبغ الشيشة. وينطبق هذا على جميع العلامات التجارية من السجائر ومنتجات التبغ المتداولة محليا.