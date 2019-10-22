كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 48 متظاهرا جراء الرصاص الحي في ميسان جنوبي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح شهود عيان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 48 متظاهرا جراء الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

وأفاد تقرير أعدته لجنة حكومية تحقق في موجة الاضطرابات الأخيرة بالعراق إلى أن 149 مدنيا لقوا حتفهم لأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية لإخماد الاحتجاجات.

وأوضح التقرير، أن أكثر من 70 في المئة من القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بطلقات في الرأس والصدر وحمل قادة كبار المسؤولية، لكنه لم يصل إلى حد توجيه اللوم إلى رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين قائلا إنه لم تصدر أوامر بإطلاق النار.