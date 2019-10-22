السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تنفي نصب نظم دفاعية لحماية سد النهضة الإثيوبي

كشفت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن نفيها حول ما أثير مؤخرا عن نصب نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة الإثيوبي، ووصفت علاقتها مع مصر بأنها في أفضل الأحوال.

وقالت السفارة الإسرائيلية، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثير مؤخرا بعض الإشاعات عن أن النظم الدفاعية الإسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في أثيوبيا، ولكن على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة إثيوبيا، إلا أن هذه مجرد إشاعات".

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر أن "دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الطرفين، حيث أن العلاقات مع مصر على أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية العالمية، التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".

وأعلنت السفارة الإسرائيلية أمنيتها في أن "تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصري والإثيوبي".

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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد شدّد على أن "إثيوبيا ستواصل بناء سد النهضة، بغض النظر عن المخاوف التي لا أساس لها والتهديدات العسكرية من جانب مصر"، مضيفا: "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص لتلك الحرب".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا"، مشدّدا على أن بلاده عازمة على "استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون، لأنه مشروع ممتاز".

وأوضح آبي أحمد أن "التفاوض فقط، ولا شيء غيره، هو الذي يمكنه حل الجمود الحالي"، مشددا على أنه لا مصلحة لبلاده في إلحاق الأذى بمصر والسودان، منوها إلى أنه سيستمع إلى المصريين بشأن وجهة نظرهم من السد.

وسيلتقي آبي أحمد، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم غد الأربعاء، على هامش قمة "روسية- إفريقية" في مدينة سوتشي الروسية.