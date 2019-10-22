كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يصف التحقيق الذي يدعو إلى عزله بـ "الإعدام خارج إطار القانون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، التحقيق الذي يدعو إلى عزله بـ "الإعدام خارج إطار القانون"، واستخدم ترامب عبارة مشحونة بالعنصرية تعود إلى أيام العبودية في أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي قد واجه انتقادات فورية على تغريدة، قال فيها إن "التحقيق لعزله ليس عادلا، ويجرده من حقوقه القانونية".

وكتب ترامب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا، إعدام خارج القانون، ولكننا سننتصر".

وذكرت رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون، كريستين كلارك، أنها تشعر بـ"الاشمئزاز من استخدام ترامب السيء لهذه العبارة اليوم".

وقالت كلارك، إن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأمريكيين الأفارقة.

وأضافت رئيسة لجنة المحامين، أن "هذه الإعدامات كانت جرائم ضد الإنسانية وجزء بشع من تاريخ العنف العنصري في البلاد".

هذا وقال مرشح الرئاسة الديموقراطية جوليان كاسترو: "من المخجل تماما استخدام هذه الكلمة لوصف محاسبته على أفعاله".

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ويتم التحقيق مع ترامب في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بسبب اتهامه باستغلال منصبه، ويعوّل ترامب على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح عزله.