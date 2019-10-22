كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يصف التحقيق الذي يدعو إلى عزله بـ "الإعدام خارج إطار القانون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، التحقيق الذي يدعو إلى عزله بـ "الإعدام خارج إطار القانون"، واستخدم ترامب عبارة مشحونة بالعنصرية تعود إلى أيام العبودية في أمريكا.
وكان الرئيس الأمريكي قد واجه انتقادات فورية على تغريدة، قال فيها إن "التحقيق لعزله ليس عادلا، ويجرده من حقوقه القانونية".
وكتب ترامب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا، إعدام خارج القانون، ولكننا سننتصر".
وذكرت رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون، كريستين كلارك، أنها تشعر بـ"الاشمئزاز من استخدام ترامب السيء لهذه العبارة اليوم".
وقالت كلارك، إن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأمريكيين الأفارقة.
وأضافت رئيسة لجنة المحامين، أن "هذه الإعدامات كانت جرائم ضد الإنسانية وجزء بشع من تاريخ العنف العنصري في البلاد".
هذا وقال مرشح الرئاسة الديموقراطية جوليان كاسترو: "من المخجل تماما استخدام هذه الكلمة لوصف محاسبته على أفعاله".
ويتم التحقيق مع ترامب في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بسبب اتهامه باستغلال منصبه، ويعوّل ترامب على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح عزله.
هذا وكانت لجنة برلمانية بالكونجرس الأمريكي، قد أعلنت في الايام الماضية،أن البيت الأبيض ملتزم بتقديم وثائق بقضية أوكرانيا بموجب أمر من الكونجرس، بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشن "ترامب"، هجوما حادا على منافسه السياسي جو بايدن، متهما إياه ونجله هانتر بايدن بـ "نهب" البلدان الأجنبية، ومهاجمته شخصيا قائلاً: "عرفت بايدن على مدار سنوات، بايدن ليس الشخص الأكثر ذكاءً.. لقد انتشله أوباما من كومة نفايات".
وسعى الرئيس الأمريكي مجددا إلى تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال دعوة الصين صراحة لفتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن في تكرار لطلب مماثل تسبب بالفعل في بدء إجراءات لمساءلته في الكونجرس تمهيدا لعزله
وقال الرئيس الجمهوري: إنه يعتقد بأن على كل من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى العام المقبل، وابنه رجل الأعمال هانتر ووصف التحقيق الذي يستهدف مساءلته بأنه "حماقة".
وصرح للصحفيين في البيت الأبيض قائلا "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه.. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".
وعززت تلك التصريحات من تصميم الديمقراطيين في مجلس النواب على المضي قدما في تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين مساءلة ترامب بعد الكشف من مبلغ مجهول عن أنه طلب من نظيره الأوكراني في يوليو التحقيق في أنشطة بايدن وابنه.