كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 19 عنصرا من الحوثيين جراء غارات للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات متفرقة، اليوم الثلاثاء، على مواقع وتجمعات في محافظة صعدة شمالي اليمن، أسفرت عن قتل وجرح أكثر من 19 عنصرا من مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقالت مصادر محلية، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي مليشيات الحوثي في مديريتي حيدان ورازح، حسب ما نقلت وكالة "سكاي نيوز عربية".

وبحسب المصادر، تستخدم المليشيات الحوثية المدنيين دروعا بشرية وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.

جاءت التطورات الميدانية بعد يومين من اندلاع معارك عنيفة بين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران والقوات الجنوبية، عقب فشل محاولات الميليشيات المستميتة لاسترداد معسكر "الجُب" الاستراتيجي جنوب غرب قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأسفرت المعارك الضارية عن سقوط أكثر من 23 شخصا من ميليشيات الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح، من دون أن يتمكنوا من العودة إلى المواقع المحررة، رغم ضراوة المعارك، التي استخدمت فيها الأسلحة المختلفة.

وأكدت المصادر على وصول تعزيزات جديدة للقوات الجنوبية، وصفت بأنها الأكبر منذ اندلاع المواجهات، لتتمركز في عدد من النقاط المحورية في بلدتي "الجُب" و"الفاخر".

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