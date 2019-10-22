كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولى العهد السعودي يجتمع بوزير الدفاع الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويذكر أن أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة السعودية الرياض، بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، سيصل يوم الأحد، للعاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المتوقع أن يستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم وزير الدفاع الأمريكي.

وذكرت المصادر أن الوزير الأمريكي سيؤكد للقيادة السعودية "التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وبخاصة من إيران، إضافة إلى بحث تطورات الحرب ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن والوضع في سورية في ضوء التدخل العسكري التركي".

ولفتت المصادر إلى أن إسبر سيزور الجنود الأمريكيين، الذين وصلت طلائعهم مؤخرا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج ( 80 كيلو مترا جنوب شرق الرياض )، وذلك قبل المغادرة إلى بروكسل حيث سيبحث مع وزراء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) "جملة من القضايا لتنسيق الخطوات التالية للحملة ضد داعش، وتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للأزمة في سورية".

وأكدت المصادر أن إسبر سيؤكد للسعودية "التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وخاصة من إيران".

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وفي 12 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استقبال تعزيزات إضافية أمريكية، مؤكدة أن واشنطن تشارك الرياض الحرص على حفظ الأمن الإقليمي.



ويأتي إرسال هذه التعزيزات في إطار العمل المشترك بين البلدين لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية بالسعودية للمساعدة في ردع العدوان الإيراني.



ومن المقرر أن يبحث وزير الدفاع الأمريكي تطورات الأوضاع في اليمن وانتهاكات مليشيا الحوثي، إضافة إلى مجريات الأمور في سوريا في ضوء التدخل العسكري التركي.

وقبل مغادرته السعودية يزور مارك إسبر الجنود الأمريكيين الذين وصلت طلائعهم مؤخرا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في مدينة الخرج.

وبدأت الأمم المتحدة، يوم السبت، نشر أول فرق المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة اليمنية، وذلك بعد مرور 10 أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم.