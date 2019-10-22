كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي ونطيره التركي يناقشان السيطرة على مناطق النفط بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن يوضح اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بجنوب روسيا، الجانب الذي يسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا.

وأوليج سيرومولوتوف، أن التوغل التركي بشمال سوريا ينتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، حسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

وأوضح سيرومولوتوف تصريحاته خلال اجتماع بوتن وأردوغان، حيث قال المسؤول الروسي، إن "القوات الروسية والإيرانية فحسب هي، التي يحق لها قانونا أن تكون في سوريا".

وكان الرئيس الروسي قد استقبل، أردوغان، اليوم، وذلك لمناقشة الوضع في شمال سوريا، حيث تتوعد أنقرة باستئناف هجومها على المقاتلين الأكراد، إذا لم ينجزوا انسحابهم من المنطقة الحدودية.

وقال بوتين لأردوغان، في مستهل محادثاتهما في سوتشي، إن "الوضع في المنطقة خطير جدا"، آملا أن يتيح لقاؤهما "إيجاد حل للقضايا الأكثر صعوبة".

وينتهي أمد وقف إطلاق النار، الذي بدأ قبل خمسة أيام للسماح بانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

وتقول تركيا، إن على قوات الفصيل الكردي مغادرة "منطقة آمنة" تريد إنشاءها على امتداد حدودها في شمال شرق سوريا، وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما إرهابيا، تربطه صلات بمتمردين أكراد، يعملون في جنوب شرق تركيا.

وقال الرئيس التركي للصحفيين في أنقرة، قبل سفره إلى روسيا، لإجراء مباحثات مع بوتن حول سوريا: "الانسحاب مستمر".

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