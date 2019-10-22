كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يعلن سحب خطته للخروج من "البريكست".. في حال حدوث هذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيسحب خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي ويدعو لانتخابات عامة، إذا لم يمرر البرلمان الخطة، قبل الموعد المحدد للبريكست في يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه سيسحب خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يمررها البرلمان في الموعد المحدد، حسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع جونسون: "سأدعو لانتخابات عامة، إذا لم يمرر البرلمان الخطة في الموعد الحكومي المقرر للبريكست".

ونصب المعارضون في البرلمان فخا لجونسون، يوم السبت الماضي، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير القادم.

وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا أرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي، يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.

وقال جونسون في الخطاب الموقع باسمه: "أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا".

وأصرت الحكومة، يوم الأحد الماضي، على أن البلاد ستغادر التكتل يوم 31 أكتوبر، وذكرت أنها تعتزم طرح الاتفاق للتصويت في البرلمان، الاثنين، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس العموم سيسمح بإجراء هذا التصويت.

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وطلبت الحكومة إجراء مناقشة بشأن الاتفاق كما أوضح جدول أعمال مجلس العموم، الذي يشير إلى أن رئيس المجلس سيلقي بيانا بشأن المداولات بمجرد أن تبدأ الجلسة الساعة 13.30 بتوقيت جرينتش.