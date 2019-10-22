كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية: من الممكن وصول إمدادات الأسلحة إلى 40٪ في البلدان الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن أن يصل حجم إمدادات الأسلحة الروسية إلى البلدان الأفريقية إلى 40٪ من الصادرات الروسية.

وأشار رئيس القيادة الفيدرالية لنقل التكنولوجيا الفائقة، ديمتري شوجاييف، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى الدول الأفريقية يمكن أن يصل إلى 40٪ من جميع صادرات الأسلحة، إذا أخذنا القارة الإفريقية بأكملها، وهي ليست صغيرة جدًا على أي حال، فإن الحجم الكلي يتراوح بين 30 إلى 40٪.

وأضاف رئيس القيادة الفيدرالية لنقل التكنولوجيا الفائقة، أنه من غير المتوقع توقيع عقود لتوريد الأسلحة الروسية إلى الدول الأفريقية في القمة الروسية الإفريقية، التي تبدأ في سوتشي يوم غد الأربعاء، لكن ضيوفها سيكونون قادرين على التعرف على عينات من المعدات العسكرية، "لا، ليس هذا الهدف المنتدى، لا يستحق كل هذا العناء، فهو لم يخصص أي شيء عن قصد المنتدى مخصص للمشكلات العامة للتفاعل الثنائي، ومع ذلك، معرض (الأسلحة الروسية) سيكون".

وقال ديمتري شوجاييف: إن "مسألة العقود الجديدة لتزويد تركيا بأنظمة صواريخ S-400 لم تثر في المحادثات بين فلاديمير بوتين وطيب أردوغان"، لكن هذا الموضوع في مجمله "قيد التطوير"، وقال رداً على سؤال مماثل: "لم يناقشوا الأمر".

كما أضاف شوجاييف، "لدينا موضوع S-400، سنقول إن هذا في مرحلة التطوير، لذا سنرى كيف تتطور الأحداث". ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت العقود الجديدة تجري مناقشتها، قال إن "موضوع S-400 مستمر".

القمة الروسية الأفريقية

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