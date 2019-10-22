كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن قصف مخازن أسلحة بمطار معيتيقة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أنه نفذ غارات جوية على مخازن ودشم للطائرات المسيرة في القسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن "سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، نفذ غارة جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، وكانت تستخدم هذه المخازن من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيره تركية".

هذا وأفاد مصدر عسكري في العاصمة الليبية طرابلس، بأن سلاح الجو الليبي استهدف تمركزات لقوات حكومة الوفاق الوطني بعدة مناطق في جنوب وشرق العاصمة وبمشروع الموز في منطقة السبعة وعين زاره.

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وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف، الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.