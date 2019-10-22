كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الألمانية تقترح إنشاء منطقة آمنة عند الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء، بأن اقتراح انجريت كرامب كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية، بإنشاء منطقة آمنة عند الحدود السورية التركية تخضع لمراقبة دولية بمشاركة موسكو وأنقرة، تسببت في غضب الحلفاء في الناتو.

وقال ماس: "منذ يوم أمس وبعد اقتراح رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، تلقينا عددا من الأسئلة من حلفائنا، وهناك بالتأكيد بعض الغضب لدى شركائنا"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار وزير الخارجية الألماني، إلى أن "شركاء ألمانيا لم يناقشوا بعد إنشاء مثل هذه المنطقة الآمنة".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الألمانية ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إنها "ستقترح على الناتو إنشاء منطقة أمنة في سوريا على الحدود مع تركيا".

وأكدت انجريت كرامب على أن "الوضع في سوريا يؤثر على المصالح الأمنية لأوروبا، وانتقدت الطابع السلبي ،الذي اتسم به تصرف ألمانيا والأوروبيين في هذه القضية حتى الآن، بوصفه كالمتفرجين من وراء سياج".

وأشارت إلى أن "إعطاء ألمانيا دفعة ومبادرة سياسية، أمر معقول لانطلاق مبادرة أوروبية داخل الناتو".

ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أعلن أن اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية انجريت كرامب كارينباور يتطلب الدراسة.

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