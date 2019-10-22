كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب إسلامي باكستاني يتعهد بإسقاط الحكومة بالاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس واحد من أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، اليوم الثلاثاء، حملة احتجاج تهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، مما يثير احتمال حدوث اضطرابات سياسية في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وقال فضل الرحمن، زعيم حزب الجماعة الإسلامي المحافظ، إن حكومة "خان" لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، كانت "غير كفؤة وغير شرعية" وتم تنصيبها من قبل المؤسسة العسكرية بعد الانتخابات المزورة العام الماضي.

وأضاف فضل الرحمن في مؤتمر صحفي في العاصمة "لقد قررنا أن نسير نحو إسلام آباد".

وتابع: "مطلبنا الأساسي هو أن الأشخاص الذين ليس لهم الحق في الحكم يجب أن يستقيلوا على الفور".

وحسب وكالة "رويترز"، فاز "خان" في انتخابات العام الماضي على وعد بإنهاء الفساد ومساعدة أسر الطبقة المتوسطة، لكن الاقتصاد يعاني من الرياح المعاكسة ووافقت الحكومة في يوليو على خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

يرفض "خان" اتهامات منتقديه بأنه مدعوم من قبل الجيش، الذي له سجل طويل من التدخل في السياسة. الجيش ينفي أي تورط في السياسة المدنية.

ورفضت سلطات الانتخابات شكاوى المعارضة بالتزوير في التصويت 2018.

فضل الرحمن هو سياسي مخضرم يترأس تحالفًا له عدة مقاعد في الجمعية الوطنية والمجالس المحلية. لكن تأثيره الحقيقي يأتي من قدرته على حشد الدعم، لا سيما في العديد من المدارس الدينية، في جميع أنحاء البلاد.

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قالت أحزاب المعارضة الرئيسية لرئيسي الوزراء السابقين نواز شريف، وبينظير بوتو، إنهما سيدعمان حملة فضل الرحمن ضد "خان"، رغم أنهم قالوا، أيضًا، إنهم لن يدعموا أي إجراء غير دستوري.

وذكرت الحكومة، أنها تريد مفاوضات مع المعارضة مع تعهدها بعدم السماح لأي شخص بشل الحياة في العاصمة.

وقال وزيرة الإعلام فردوس عاشق عوان، يوم الاثنين: "الدولة وحدها هي التي تحتكر العنف". مضيفة، أنه ليس من العدل بالنسبة للمعارضة زعزعة استقرار البلاد في وقت من التوتر مع منافستها القديمة الهند على منطقة كشمير المتنازع عليها.

تكافح باكستان، أيضًا، لتجنب أزمة ميزان المدفوعات ومنع ديونها من الخروج عن نطاق السيطرة.

وفي سياق منفصل، من المقرر أن توقع الهند وباكستان اتفاقًا بشأن زيارة الحجاج الهنود لمزار السيخ في باكستان وهو تعاون نادر بين الجارتين المسلحتين نوويا في وقت التوتر الذي أدى إلى تبادل إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها.

وستقدم الاتفاقية وصولًا بدون تأشيرة من الهند إلى مدينة كارتاربور الباكستانية، مقر المعبد الذي يمثل الموقع الذي توفي فيه مؤسس السيخية، جورو ناناك.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن معظم القضايا وإن الهند مستعدة للتوقيع على الاتفاق يوم الأربعاء.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين باكستانيين للتعليق لكن صحيفة دون الباكستانية نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق وأن الجانبين سيوقعان الاتفاق قريبا.

ولطالما سعت الأقلية السيخية في الهند إلى تسهيل الوصول إلى المعبد في كارتاربور، الذي يقع عبر الحدود في باكستان ذات الأغلبية المسلمة.