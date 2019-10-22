كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" يسعى للحصول على دعم أجنبي وسط الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على دعم دولي لحزمة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الإعلان عنها في اليوم السابق، والتي تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات الضخمة، التي تطالب حكومته بالاستقالة.

يأمل سعد الحريري أن تزيد حزمة الإصلاح الاستثمارات الأجنبية وتساعد الاقتصاد اللبناني المتعثر، لكن نمت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين بعد الإعلان عن الإصلاحات، مع رفض المتظاهرين لها باعتبارها "نفس الوعود الفارغة" التي شوهدت في العقود الماضية والتي لم تتحقق.

وحدت المظاهرات الكبرى في لبنان جمهورًا منقسمًا منذ 15 عامًا وجعلتهم يتمردوا على قادة الوضع الراهن، الذين حكموا لمدة ثلاثة عقود ودفعوا الاقتصاد على شفا الكارثة، كما أدى الفساد المتفشي إلى تفكيك البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.

في وسط بيروت، كان الآلاف من المتظاهرين يستعدون لليوم السادس من المظاهرات، وأصروا على استقالة حكومة الحريري. ونظم عشرات المحتجين الآخرين اعتصاما خارج البنك المركزي، بينما استمرت الاحتجاجات على المدن والبلدات الأخرى كذلك.

عقد الحريري اجتماعات الثلاثاء مع السفراء الغربيين والعرب لشرح حزمة الإصلاح.

كما كان يدرس تعديل حكومي محتمل، ليكون "محددًا في الأيام القليلة المقبلة"، وفقًا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء نديم منلا.

وافق مجلس الوزراء على ميزانية 2020 بعجز بنسبة 0.63 ٪ يوم الاثنين، كما وافقت الحكومة على سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز في الميزانية، حيث يساعد البنك المركزي والقطاع المصرفي في خفض العجز بنحو 3.4 مليار دولار العام المقبل. لبنان لديه واحد من أعلى الديون في العالم التي تبلغ 86 مليار دولار، أو أكثر من 150 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال منلا إن استعادة ثقة الناس في حكومتهم "لن تكون مهمة سهلة.. ستكون معركة شاقة".

و صرح للصحفيين إن الخطة ستشمل خفض تكاليف خدمة الديون، وخصخصة ما لا يزيد عن 40 ٪ من قطاع الاتصالات، وتحسين قطاع الطاقة المختلة وظيفيا وخفض رواتب كبار المسؤولين في النصف.

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