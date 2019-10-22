كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجارة الخارجية لدول المجلس الخليجي تبلغ 1.1 تريليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نما حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في التجارة السلعية بمقدار "1.1 تريليون دولار" في أواخر عام 2018، مقارنة بـ 86.2 مليار دولار في عام 2017، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 11.1 في المائة، وفقًا لتقرير خليجي.

وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية للسلع الخليجية في عام 2018.

وقال: "أن حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين 2013 و2016، قد شهد انخفاضًا، متأثرًا بانخفاض قيمة الإجمالي صادرات البضائع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفع مرة أخرى في عام 2017 وعام 2018".

وفيما يتعلق بمساهمة دول مجلس التعاون الخليجي، ذكرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ساهمت في ما يقرب من ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي صادرات البضائع إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 652 مليار دولار، بزيادة قدرها 22.6 في المائة مقارنة بعام 2017.

وحين بلغت قيمة الصادرات المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي 551 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 27.6 في المائة مقارنة بـ 2017.

وفي هذا السياق، انخفضت قيمة إجمالي واردات البضائع انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 443 مليار دولار في عام 2018.

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وارتفع فائض الميزان التجاري للسلع في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 166 بالمائة ليصل إلى 209 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بـ 578.5 مليار دولار في عام 2017.

ومن حيث الصادرات الوطنية للسلع الأساسية، سجل النفط ومنتجاته 81.4 في المائة من قيمة الصادرات السلعية الوطنية إلى حوالي 448.8 مليار دولار في عام 2018 مقارنة بـ 344.4 مليار دولار في عام 2017، بمعدل نمو بلغ 30.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وتلاه البلاستيك ومنتجاته بنسبة 4.9 في المائة، ثم المنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 3.2 في المائة، والذهب والأحجار الكريمة بنسبة 2.2 في المائة، والألمنيوم ومنتجاته بنسبة 2.1 في المائة، والأسمدة بنسبة 0.7 في المائة.

وبالنسبة للشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يمثل 15.1 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية إلى الأسواق العالمية في عام 2018.

واحتلت الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي واردات البضائع لعام 2018، وهو ما يمثل 17 في المائة من إجمالي قيمة واردات البضائع من دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق العالمية لعام 2018، وهو ما يمثل 75.2 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، انطلقت قمة عمان للمناطق الاقتصادية الحرة 2019 في العاصمة العماني، مسقط، يوم الاثنين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وتم عقد القمة التي تستمر يومين تحت شعار: "عمان هي مركز متنوع للخدمات اللوجستية والصناعة".

وسيحضر القمة عدد من المستثمرين الأجانب، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية داخل السلطنة وإظهار جهودها لتنويع الاقتصاد.

