النقل التلفزي يفرض تغيير موعد مباراة الرجاء أمام بني ملال

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تغيير موعد إجراء مباراة الرجاء البيضاوي ورجاء بني ملال القادمة، عن الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية، وذلك بتقديمها للساعة الخامسة مصرا، بدلا عن السابعة مساءا، يوم الخامس المقبل، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

هذا التغيير، جاء بطلب من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة صاحبة حقوق بث المباراة، بسبب تزامنها مع مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب أطلس خنيفرة، في إطار ربع نهائي كأس العرش.

ويرغب الفريق الأخضر، من خلال هذه المباراة، الأولى له في منافسات البطولة الاحترافية هذا الموسم، إلى تحقيق أول انتصار له، بينما يرغب الوافد الجديد على قسم الكبار، إلى تجاوز هزيمته الأولى، وحصد أول نقطة، على الأقل، في ثاني مبارياته في البطولة الاحترافية.