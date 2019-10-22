الجواهري: المغرب مستعد لإصلاح سعر الصرف في مرحلته الثانية

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البلاد قادرة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم بظهور أول مؤشر على حدوث صدمة خارجية، كارتفاع أسعار النفط.
وقال والي بنك المغرب في تصريح خاص لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنه بعد المرحلة الأولى من الإصلاح في العام الماضي، سيواصل بنك المغرب الحفاظ على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس يرتكز على الأورو بنسبة 60 في المائة، والدولار بـ40 في المائة.
وأضاف الجواهري الذي شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت مابين 14 و 20 أكتوبر في واشنطن، أن الخطوة التالية تتمثل في توسيع نطاق التقلب عند ظهور أول علامة على حدوث صدمة خارجية.
وقال ذات المسؤول “بالنسبة إلينا، يهدف الإصلاح إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب”، مردفا أن صندوق النقد الدولي يعتبر من جانبه، أن الوقت مناسب للمضي في الإصلاحات.
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