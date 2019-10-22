الدوري الإيطالي: جنوى يقيل المدرب أندرياتسولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي جنوى في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه أوريليو أندرياتسولي، بعد ثماني مباريات فقط، ويبدو أن لاعبه الدولي السابق، تياغو موتا، مرشح لاستلام الإدارة الفنية، بحسب تقارير صحافية في إيطاليا.

وفاز فريق الشمال الغربي بمباراة واحدة أمام فيورنتينا في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي 2-1، وتعرض لخمس خسارات وتعادل مرتين أحدهما في المباراة الافتتاحية للدوري أمام روما 3-3، ما وضعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير في لائحة الترتيب برصيد 5 نقاط.

وتعرض جنوى، الأحد الماضي، لهزيمة مذلة أمام بارما (1-5)، ما عجل بإقالة أندرياتسولي (65 عامًا).

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وسبق لموتا، البرازيلي الأصل ولاعب وسط منتخب إيطاليا السابق (37 عاما)، أن لعب مع الفريق خلال موسم 2008-2009، علمًا بأنه مثل أيضا برشلونة الإسباني (2001-2007) ومواطنه أتلتيكو مدريد (2007-2008)، وإنتر ميلان الإيطالي (2009-2012) وباريس سان جرمان الفرنسي (2012-2018)، وأشرف في الموسم الماضي على فريق تحت 19 عاما لنادي العاصمة الفرنسية.

ونجا جنوى من الهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم الماضي في مباراته الأخيرة تحت قيادة تشيزاري برانديلي، وذلك على حساب إمبولي بتعادله مع فيورنتينا سلبا وخسارة إمبولي أمام إنتر ميلان 1-2، فتعادلا بالنقاط (38 نقطة لكل منهما) لكن كان لجنوى أفضلية الأهداف.

وأتى أندرياتسولي لجنوى قادمًا من إمبولي بالذات خلفا لبرانديلي في حزيران/ يونيو الماضي.