برلمانية فرنسية تشيد بمكانة الإمارات إقليميا ودوليا

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، مع مارييل دي سارنيز رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشادت سارنيز بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الرسمية إلى فرنسا، السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة المجال البرلماني.





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كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا واليمن وسوريا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا التي تسير بخطوات ثابتة ونمو مطرد بما يناسب طموحات قيادتي البلدين وشعبيهما.





من جانبها، رحبت مارييل دي سارنيز بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في عديد من المجالات.

حضر اللقاء علي عبدالله الأحمد سفير الإمارات لدى فرنسا.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد بحث، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مستجدات الأوضاع بالمنطقة.