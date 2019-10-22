فرنسا تدعو إلى احترام حق اللبنانيين في التظاهر

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/10/22 07:59 م بتوقيت أبوظبي
جانب من احتجاجات لبنان - أرشيفية
دعت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى الاحترام التام لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر، وذلك في اليوم السادس من الاحتجاجات التي تشهدها بيروت.
وأكد بيان أصدرته الخارجية الفرنسية أن باريس تتابع باهتمام التطورات الأخيرة في بيروت وتدعو إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات والاحترام التام لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر.
وتابع البيان أن فرنسا "تكرر حضها للحكومة اللبنانية على تطبيق الإصلاحات الضرورية ليستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته بما يصب مباشرة في مصلحة اللبنانيين".
وأضاف بيان الخارجية أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان وفي هذا الإطار نحن ملتزمون، مع شركائنا الدوليين، بالتطبيق السريع للقرارات التي اتّخذت خلال مؤتمر +سيدر+ الذي عقد في باريس في أبريل/نيسان 2018".
وتدخل الاحتجاجات في لبنان، الثلاثاء، يومها السادس على التوالي وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفضهم حزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الإثنين، أن مجلس الوزراء أقر مبادرة سعد الحريري للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، مع مواصلة النقاش حول البند الأخير منها المتعلق بمساهمة المصارف في قطاع الكهرباء.
وتضمنت المبادرة الإنقاذية خفض رواتب جميع الوزراء وإلغاء جميع مخصصات النواب والوزراء وإلغاء جميع الصناديق "المهجرين والجنوب والإنماء والأعمار"، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان لا يتعدى 10 ملايين ليرة لبنانية.
كما تضمّنت خفض رواتب جميع المديرين العامين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.
ولدى لبنان واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.
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