"الأسلحة الكيميائية" تبحث استخدام تركيا أسلحة محرمة شمالي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الثلاثاء، اتهام السلطات الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية في شمالي سوريا.

وقالت المنظمة في بريد إلكتروني: "يشارك خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تقييم مدى تطور الوضع في شمالي سوريا".



وأوضحت المنظمة، ومقرها في لاهاي، أنها مستمرة في مراقبة الوضع، دون مزيد من التفاصيل.

واتهمت الإدارة الذاتية الكردية تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم والفوسفور الأبيض، في هجومها الذي شنته في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا.

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وذكرت المنظمة أن "خبراءها يواصلون جمع المعلومات عن أي استخدام مفترض لمواد كيميائية كأسلحة".

ونشر مسؤولون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أطفالاً مصابين بحروق يمكن أن تكون ناجمة عن هذه الأسلحة، بحسب طبيب في محافظة الحسكة.