جونسون يهدد بإجراء انتخابات مبكرة حال تعثر "بريكست"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بسحب قانون تطبيق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول.



وقال جونسون أمام مجلس العموم: "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير/كانون الثاني أو وقت لاحق فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

ومن المقرر أن يصوت النواب ليل الثلاثاء على جدول التبني الذي اقترحته الحكومة وينص على إقرار النص المؤلف من 110 صفحات بحلول مساء الخميس.

ويتهم معارضون رئيس الوزراء بمحاولة تمرير القانون عبر مجلس العموم ومجلس اللوردات لتجنب التدقيق في الاتفاق المثير للجدل.

وعن الجدول الزمني، قال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض: "إن تفادي المساءلة والتدقيق وأي نوع من النقاش اللائق هو في الواقع إساءة استخدام للبرلمان ومحاولة مخزية"، وحض زملاءه النواب على التصويت ضد قانون بريكست.