بومبيو عن اتفاق بنس - أردوغان: من المبكر الحديث عن نجاحه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إنه من المبكر جدا معرفة ما إذا كان الاتفاق لإنهاء الهجوم التركي في سوريا سينجح، وذلك قبل انتهاء المهلة النهائية التي حددتها أنقرة لانسحاب المقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية.



وقال بومبيو في كلمة بمؤسسة هيريتيج في واشنطن قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية لانسحاب القوات الكردية: "لقد تم إحراز بعض التقدم".

إلا أنه أضاف "أنها مسألة معقدة بالتأكيد. نجاح النتائج هناك ليس مؤكدا بشكل كامل".

وقال بومبيو: "نعتقد أننا الآن في مكان أفضل من ذلك الذي سبق الاتفاق".

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وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وفي مواجهة الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها أنقرة، فرض ترامب عقوبات على تركيا وأرسل بومبيو ونائبه مايك بنس، حيث توصلا إلى اتفاق الخميس تنسحب بموجبه القوات الكردية من "المنطقة الآمنة" خلال 5 أيام.