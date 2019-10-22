محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مع مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع الأمريكي، في إطار زيارته للرياض.
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، كشف عن أنه بحث مع مارك إسبر، سبل دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقيت وزير الدفاع الأمريكي وناقشنا التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة".
ووصل وزير الدفاع الأمريكي، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تحمل أجندتها ملفات عدة؛ أبرزها مواجهة التهديدات الإيرانية.
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