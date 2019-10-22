أُدخل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إلى المستشفى، بعد تعرضه لكسر في الحوض جراء سقوطه مجددا في منزله.
وطمأن "مركز كارتر" الذي أسسه الرئيس الأسبق، والذي وصف الكسر بأنه "طفيف"، أن كارتر "معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله" في ولاية جورجيا.
وكتب المركز على "تويتر": "الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا، ونقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض.. ومعنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل".
ويبلغ كارتر 95 عاما من العمر، وهو رئيس ديمقراطي أسبق، تولى الحكم من العام 1977 حتى العام 1981.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يدخل المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.