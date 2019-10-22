شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يشبّه محاولات عزله بعمليات «الإعدام خارج إطار القانون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) شبّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) التحقيق الرامي إلى عزله بعمليات «الإعدام خارج إطار القانون»، وكتب في تغريدة: «على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا: إنه إعدام خارج إطار القانون. لكننا سننتصر». ورغم قرار الإدارة الأمريكية عدم التعاون مع المحققين، يواصل النواب الديموقراطيون تحقيقهم الرامي إلى عزل ترمب. ومن المرتقب أن يدلي القائم بالأعمال الأمريكي في أوكرانيا بيل تايلور اليوم بإفاده في جلسة مغلقة، في إطار التحقيق حول ما إذا استخدم ترمب الدبلوماسية الأمريكية لغايات سياسية، وما إذا مارس ضغوطاً مباشرة أو ابتزاز إقتصادي للضغط على نظيره الأوكراني لمحاولة تشويه صورة المرشّح الديموقراطي جو بايدن الأوفر حظاً لمواجهة ترمب في الاستحقاق الرئاسي القادم.

شبّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) التحقيق الرامي إلى عزله بعمليات «الإعدام خارج إطار القانون»، وكتب في تغريدة: «على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا: إنه إعدام خارج إطار القانون. لكننا سننتصر». ورغم قرار الإدارة الأمريكية عدم التعاون مع المحققين، يواصل النواب الديموقراطيون تحقيقهم الرامي إلى عزل ترمب. ومن المرتقب أن يدلي القائم بالأعمال الأمريكي في أوكرانيا بيل تايلور اليوم بإفاده في جلسة مغلقة، في إطار التحقيق حول ما إذا استخدم ترمب الدبلوماسية الأمريكية لغايات سياسية، وما إذا مارس ضغوطاً مباشرة أو ابتزاز إقتصادي للضغط على نظيره الأوكراني لمحاولة تشويه صورة المرشّح الديموقراطي جو بايدن الأوفر حظاً لمواجهة ترمب في الاستحقاق الرئاسي القادم.

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